Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt...
AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel