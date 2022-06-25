Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti. AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler

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