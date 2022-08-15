Çin Takımı Rusya'daki Tank Biatlonunun İlk Etabını Başarılı Şekilde Tamamladı MOSKOVA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Moskova bölgesindeki Alabino eğitim alanında gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Ordu Oyunları tank biatlonuna katılan Çin takımı, 14 Ağustos 2022. MOSKOVA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Moskova bölgesindeki Alabino eğitim alanında gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Ordu Oyunları tank biatlonuna katılan Çin takımı, 14 Ağustos 2022. Çin takımı, Moskova bölgesinde bulunan Alabino eğitim alanında devam eden 2022 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamındaki tank biatlonunun ilk etabını Pazar günü başarılı bir şekilde tamamladı. Bu yılki tank biatlonuna toplamda 21 ülke ile bölge katılıyor. Diğer ekipler T-72 tankları kullanırken Çin ekibi ise 96B tipi tanklar kullanıyor. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moskova Rusya Ordu Güncel Haberler

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