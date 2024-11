CHP Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İzmir'de Başladı

(ANKARA) - CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın hazırladığı Kadın Kolları Yönetici Eğitimleri, İzmir'de düzenlendi. Eğitime, İzmir'in ilçelerindeki kadın kollarında görev yapan 167 yönetici katıldı. CHP Parti İçi Eğitim Birimi Sorumlusu Özcan Baripoğlu, "Cinsiyet eşitliğini sağlamış, kadınların her alanda haklarının tanındığı ve rahatlıkla kullanabildiği bir ülkeyi, CHP iktidarında inşa edeceğiz. Kadın üyelerimizin ve yöneticilerimizin partimizde üstlendiği görevlerde güçlenmesi, daha bir çok kadının ülke yönetiminde söz ve rol sahibi olma mücadelesinin destekçisi olacak. Her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz kadın liderlerimiz bu eğitimler ile daha da güçlenecek" dedi.

CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı ortaklığında düzenlenen Kadın Kolları Yönetici Eğitimi'nin İzmir etabı, 9,16 ve17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Ankara'da görev yapan kadın kolları yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını CHP Parti İçi Eğitim Birimi Sorumlusu Özcan Baripoğlu ve CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun gerçekleştirdi. Siyasal İletişim, CHP'de Yönetici Olmak, Toplumsal Cinsiyet eşitliği, Örgütlenme Projesi Oluşturma başlıkları altında verilen eğitimlerin eğitmenliğini CHP Parti Okulu'nun eğitmenleri gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde eğitimler sürecek

Kadın Kolları çalışmalarına yeni bir soluk getirecek yeni örgütlenme projelerinin de masaya yatırıldığı eğitimde, fikir tartışmaları ile partinin iktidara giden yolunda yapılacak çalışmalar da değerendirildi. Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek olan Kadın Kolları Yönetici Eğitimlerine ana kademelerde görev yapan tüm kadın yöneticilere katılımcı sertifikaları teslim edilecek.

Önce parti sonra ülkede cinsiyet eşitliğinin, temelini bilgiden alan politikalar ve çalışmalarla güçleneceğini ifade eden Baripoğlu, "Cinsiyet eşitliğini sağlamış, kadınların her alanda haklarının tanındığı ve rahatlıkla kullanabildiği bir ülkeyi, CHP iktidarında inşa edeceğiz. Kadın üyelerimizin ve yöneticilerimizin partimizde üstlendiği görevlerde güçlenmesi, daha bir çok kadının ülke yönetiminde söz ve rol sahibi olma mücadelesinin destekçisi olacak. Her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz kadın liderlerimiz bu eğitimler ile daha da güçlenecek" dedi.