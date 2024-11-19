Üye Girişi
Haberler

CHP Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İzmir'de Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Parti Okulu ve Kadın Kolları'nın ortaklaşa düzenlediği Kadın Kolları Yönetici Eğitimleri, İzmir'de 167 yönetici ile gerçekleştirildi. Eğitimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın liderlik konuları üzerinde duruldu.

(ANKARA) - CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın hazırladığı Kadın Kolları Yönetici Eğitimleri, İzmir'de düzenlendi. Eğitime, İzmir'in ilçelerindeki kadın kollarında görev yapan 167 yönetici katıldı. CHP Parti İçi Eğitim Birimi Sorumlusu Özcan Baripoğlu, "Cinsiyet eşitliğini sağlamış, kadınların her alanda haklarının tanındığı ve rahatlıkla kullanabildiği bir ülkeyi, CHP iktidarında inşa edeceğiz.  Kadın üyelerimizin ve yöneticilerimizin partimizde üstlendiği görevlerde güçlenmesi, daha bir çok kadının ülke yönetiminde söz ve rol sahibi olma mücadelesinin destekçisi olacak. Her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz kadın liderlerimiz bu eğitimler ile daha da güçlenecek" dedi.

CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı ortaklığında düzenlenen Kadın Kolları Yönetici Eğitimi'nin İzmir etabı, 9,16 ve17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Ankara'da görev yapan kadın kolları yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını CHP Parti İçi Eğitim Birimi Sorumlusu Özcan Baripoğlu ve CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun gerçekleştirdi. Siyasal İletişim, CHP'de Yönetici Olmak, Toplumsal Cinsiyet eşitliği, Örgütlenme Projesi Oluşturma başlıkları altında verilen eğitimlerin eğitmenliğini CHP Parti Okulu'nun eğitmenleri gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde eğitimler sürecek

Kadın Kolları çalışmalarına yeni bir soluk getirecek yeni örgütlenme projelerinin de masaya yatırıldığı eğitimde, fikir tartışmaları ile partinin iktidara giden yolunda yapılacak çalışmalar da değerendirildi. Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek olan Kadın Kolları Yönetici Eğitimlerine ana kademelerde görev yapan tüm kadın yöneticilere katılımcı sertifikaları teslim edilecek.

Önce parti sonra ülkede cinsiyet eşitliğinin, temelini bilgiden alan politikalar ve çalışmalarla güçleneceğini ifade eden Baripoğlu, "Cinsiyet eşitliğini sağlamış, kadınların her alanda haklarının tanındığı ve rahatlıkla kullanabildiği bir ülkeyi, CHP iktidarında inşa edeceğiz. Kadın üyelerimizin ve yöneticilerimizin partimizde üstlendiği görevlerde güçlenmesi, daha bir çok kadının ülke yönetiminde söz ve rol sahibi olma mücadelesinin destekçisi olacak. Her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz kadın liderlerimiz bu eğitimler ile daha da güçlenecek" dedi.

CHP Kadın Kolları Yönetici Eğitimi İzmir'de Başladı
Kaynak: ANKA / Güncel
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu
Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir

Putin imzaladı! Resmen nükleer savaş başlatabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.