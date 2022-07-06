CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, E. Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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E. Tümamiral Deniz Kutluk'un evi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eve gelişi E. Tümamiral Deniz Kutluk'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaması E.
E. Tümamiral Deniz Kutluk'un evi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eve gelişi
E. Tümamiral Deniz Kutluk'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaması
E. Tümamiral Deniz Kutluk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eve girmesi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, E. Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti.
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel