Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'da Çerkezköy Kaymakamlığının arşiv odasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaymakamlık binasının 4'üncü katındaki arşiv odasından duman çıktığını gören temizlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede alevler odayı sardı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Çerkezköy Kaymakam Vekili ve Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, bölgeye gelerek bilgi aldı. Sağır, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Binada temizlik çalışmaları başlatıldı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Kaymakamlık Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

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