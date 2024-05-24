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Çankırı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zafer Şengül (23) idaresindeki 33 ALB 326 plakalı tır, Samsun-İstanbul kara yolu Eskiahır köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tırda yaralanan G.T. (13) ve T.Ş. (39) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kurşunlu İtfaiye Çankırı Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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