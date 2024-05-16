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Çanakkale'de Motoru Arızalanan Botla Sürüklenen 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan bir botla sürüklenen 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Ayvacık Göçmen Dünya Güncel Haberler

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