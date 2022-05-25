Burunlu engerek yılanı doğal ortamında görüntülendi - Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yürüyüşe çıkan grup, burunlu engerek yılanını doğal ortamında görüntüledi.

Sarıçiçek Yaylası'nda arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan Hakan Yılmaz karşılaştıkları yılanın görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yapılan incelemede, görüntülenen yılanın bodur bitkilerle örtülü kuru ve taşlık biyotoplarda yaşayan, hareketleri yavaş ve zehirli bir tür olan burunlu engerek olduğu tespit edildi.

Burunlu engereğin Türkiye'nin kuzey kısımlarında dağılış gösterdiği, Avrupa'da en çok zehirlenme vakası üreten türlerden biri olduğu, zehrinin insan için tehlikeli olduğu ancak rahatsız edilmedikçe ve kendini tehlike altında hissetmedikçe saldırı davranışı göstermediği belirtildi.