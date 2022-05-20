Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist adliyeye sevk edildi - Haberler

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Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist adliyeye sevk edildi

AA - Mustafa Yılmaz - Güncel
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Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'lı yabancı uyruklu 3 terörist, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'lı yabancı uyruklu 3 terörist, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen bu kişilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da başlatılan operasyonda 3 DEAŞ'lı terörist gözaltına alınmıştı.

AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

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