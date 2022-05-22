Bursa'da 50 milyon dolu makaron ele geçirildi - Haberler

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini ve bu rakamın en yüksek doldurulmuş makaron yakalaması olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen, yasa dışı makaron doldurumu yapan depoda yapılan aramada; 50 milyon adet doldurulmuş makaron, 6 ton 950 kilo tütün, 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 13'ü yabancı uyruklu, toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalamasıdır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel