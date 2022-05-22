Bursa'da 50 milyon dolu makaron ele geçirildi - Haberler

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Bursa'da 50 milyon dolu makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da 50 milyon dolu makaron ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini ve bu rakamın en yüksek doldurulmuş makaron yakalaması olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini ve bu rakamın en yüksek doldurulmuş makaron yakalaması olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen, yasa dışı makaron doldurumu yapan depoda yapılan aramada; 50 milyon adet doldurulmuş makaron, 6 ton 950 kilo tütün, 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 13'ü yabancı uyruklu, toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalamasıdır" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 50 milyon doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa emniyetimize ve KOM birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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