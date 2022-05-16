Büro Memur-Sen üyelerinden SGK çalışanlarına ilişkin açıklama - Haberler

HAKKARİ (AA) - Hakkari ve Muş'ta Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.

Hakkari Şube Başkanı Orhan Temel, yaptığı yazılı açıklamada, SGK'da uzun zamandır yaşanan problemleri ve ekmek mücadelesi için gecesini gündüzüne katan kurum personelinin yaşadığı zorlukları dile getirmek için açıklama yaptıklarını belirtti.

SGK çalışanlarının sesi olmak için hep birlikte alanlarda olduklarını aktaran Temel, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere her yıl mayıs ayının 16'sını içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 16-20 Mayıs tarihlerine denk gelen kutlamalar büyük bir sevince dönüşmesi gerekirken SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle buruk bir şekilde geçmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yurtiçi ve yurtdışındaki vatandaşlarımızla birlikte, sığınmacı ve vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet verilmektedir. Bizler bugün Büro Memur-Sen olarak 81 ilde alanlardayız. SGK personelinin sorunlarını, mağduriyetlerini ve taleplerini dile getiriyoruz."

Muş'ta da sendika üyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü binası önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

Üyeler adına açıklama yapan Büro Memur-Sen İl Başkanı Erol Avcı, SGK çalışanların sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Basın açıklamasına, Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, Diyanet-Sen İl Başkanı Ferzende Aras, Birlik Haber-Sen İl Başkanı Sinan Karakaya, Kültür Memur-Sen İl Başkanı Yüksel Alataş ve üyeler katıldı.