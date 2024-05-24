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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik ilaçlar ve para ele geçirildi.

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kente durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 sentetik ilaç, uyuşturucu madde alışverişine ilişkin bilgiler bulunan ajanda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 186 bin 270 lira, 100 dolar, 50 avro ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler A.S.Ö, M.M, K.U. ve R.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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