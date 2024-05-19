Burdur'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin ağaca ve direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonucunda otomobil ikiye bölündü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Burdur'da otomobilin ağaca ve direğe çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Burak S. idaresindeki 15 EF 969 plakalı otomobil, Burdur - Fethiye kara yolu uygulama noktası yakınında refüjdeki elektrik direği ile ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.