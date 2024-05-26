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Brüksel'de 20 kilometre mesafeli maraton düzenlendi

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Her sene mayıs ayının son pazar günü düzenlenen Brüksel Maratonu'na katılımcılar, toplam 20 kilometre uzunluğunda olan parkuru koşarak veya yürüyerek tamamladı. Türkiye'yi temsil etmek üzere kurulan 'TR RUN 4 EU' takımı da maratonda yer aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 20 kilometre mesafeli maraton yapıldı.

???????Her sene mayıs ayının son pazar günü düzenlenen Brüksel Maratonu'na katılımcılar, toplam 20 kilometre uzunluğunda olan parkuru koşarak veya yürüyerek tamamladı.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği eş güdümünde kurulan ve Brüksel'deki Türk diplomatik misyonların, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin bir araya geldiği 56 kişilik "TR RUN 4 EU" takımı maratonda Türkiye'yi temsil etti.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da maratonla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde kararlı, heyecanlı ve dinamik olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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