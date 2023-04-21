- Bosna Hersek'te bayram namazı kılındı

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yer alan Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazı eda edildi.

Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte Bosna Hersek'te yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için ülkenin dört bir yanındaki camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinde saf tutan cemaat, sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve tekbirlerle bayram namazı vaktini bekledi. Başkent Saraybosna'daki Müslümanlar küçük camilerin yanı sıra şehrin merkezindeki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde namaz kıldı. Namazı Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı tarihi caminin avlusu dolup taştı.

Kavazovic, bayram namazını kıldırdıktan sonra irad ettiği hutbede, insanların birbirlerinin kökenlerine aldırış etmeden herkese merhamet ve şefkatle yaklaşması gerektiğine işaret etti.

Ramazan Bayramı, ülkenin diğer şehirlerinde de coşkuyla karşılandı.