Bodrum'da "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında denizde pankart açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında denizde "Kadına el kalkamaz" ve "KADES" yazılı pankartlar açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında denizde "Kadına el kalkamaz" ve "Kades" yazılı pankartlar açıldı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bodrum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Bodrum Gençlik Merkezi öncülüğünde Bitez sahilinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte vatandaşlara KADES tanıtımı yapılırken el broşürü dağıtıldı.

Daha sonra botlarla denize açılan ekipler burada "Kadına el kalkamaz" ve "KADES" yazılı pankartlar açarak kadına şiddete karşı farkındalık oluşturdu.

Etkinlik sonunda vatandaşlara mandalina dağıtıldı.