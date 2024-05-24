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BM, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü'nü kabul etti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM Genel Kurulu'nun Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü'nü kabul etmesinin insanlık adına memnuniyet verici olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan etmesinin insanlık adına memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz gününü Srebrenitsa'daki 1995 Soykırımı'nı Anma Günü olarak belirleyen kararı kabul etmesi insanlık adına memnuniyet vericidir. Bu karar, soykırım eylemini gerçekleştiren devlet ve yapıların tarihe nasıl kara bir leke olarak kazınacaklarını göstermesi bakımından da fevkalade anlamlı bir adım olmuştur."

Kaynak: AA / Güncel

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