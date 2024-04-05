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BM, Myanmar'da siyasi çözüm için Julie Bishop'u özel temsilci olarak atadı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres, 2021'de ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da siyasi çözümü desteklemek için Avustralya'da uzun yıllar önemli siyasi görevler yapmış olan Julie Bishop'u özel temsilci olarak atadı.

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Guterres, Bishop'u Noeleen Heyzer'in yerine Myanmar Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.

Guterres, bugüne kadarki hizmeti nedeniyle Heyzer'e teşekkür ederken, yeni göreve başlayacak olan Bishop'a da başarılar diledi.

2013-2018 yılları arasında Avustralya'da dışişleri bakanı olarak görev yapan ve farklı hükümetlerde bakanlık seviyesinde birçok görev alan Bishop'un Myanmar gibi hassas bir konuda başarılı işler yapacağına inandığını kaydeden Guterres, bu ülkedeki siyasi sorunların çözümü için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, askerlerin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

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