Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te apartman patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir apartmanın beşinci katındaki dairede meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalara AKUT da katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde apartmanın beşinci katındaki dairede meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Saray Mahallesi'ndeki apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Binadaki patlamanın ardından yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, güvenlik güçleri binadaki daireler ile çevredeki evleri tahliye etti.

Patlamanın meydana geldiği beşinci kattaki daireden düşen kişi hayatını kaybetti.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, olay yerinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Bölgedeki çalışmalara katılan Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) İl Temsilcisi Fevzi Epözdemir, patlamanın nedeninin bilinmediğini, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Tatvan Bitlis Akut İtfaiye Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title