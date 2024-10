Bitlis'te AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı

Bitlis'te, AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Bitlis Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti'nin görev ne olursa olsun davasına hizmet eden gönüldaşların partisi olduğunu söyledi.

Bu dava için yapılan her hamlenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek gücün de bir adımı olduğunu belirten Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:

"Attığınız her adım çok kıymetli. Aldığınız misyon ve görev bunun için çok önemli. Seçimlerde verilen sözleri yerine getirmek için çaba göstereceğiz. Şu süreçte yaşadığımız sıkıntılarımız var ama her yerde söylüyorum. Yollar, köprüler hastaneler, aklınıza gelecek, gelmeyecek birçok kamu yatırımı yapabiliriz ama en büyük ve parayla mukayese edilemeyecek yatırım memlekette huzuru tesis etmektir. Bugün bakın ülkemizin kuzeyinde ayrı, güneyinde ayrı savaş var ama bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu ateş çemberinin içinde huzurla yaşayabiliyorsak, akşam evimize huzurla gidebiliyorsak, ezanlarımız okunabiliyorsa bundan daha büyük bir yatırım yoktur ve buna hepimizin sahip çıkmamız gerekiyor. Aramıza fitne tohumları ekmek isteyenlere, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak için çaba göstermek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

AK Parti MKYK Üyesi ve eski Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise 6 Haziran 2023'de hükümet kurulduğundan bu yana uygulanan ekonomi programının hatasız şekilde devam ettiğini söyledi.

Gelecek yıldan itibaren hem fiyatlar düzeyinde hem de ekonominin gidişatı anlamında olumlu göstergelerin ortaya çıktığını anlatan Kirazoğlu, "Enflasyonun kontrol altına alınmaya başlandığını ve kontrollü şekilde gittiğini görüyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna doğru rahatlamayı hep birlikte hissedeceğiz." dedi.

İsrail'in Filistin, Gazze ve Lübnan'da soykırıma devam ettiğini vurgulayan Kirazoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız 'one munite' demişti ama bu dünya 'one munite' diyemediği için bugün Filistin, Gazze ve Lübnan'da büyük bir soykırım yaşanıyor. Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz. Gün gelecek Allah'ın izniyle bunların hepsi geçecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İslam dünyasının uyanışıyla bir sonuç alınması mümkün olacak. Cumhurbaşkanımız her ortamda bunu çok net ifade ediyor. İsrail'in Ortadoğu'da büyük İsrail'i kurmak için Filistin, Gazze ve Lübnan'a, belki arkasından da Türkiye'ye saldırmayı da hedefliyor ki yayınladıkları haritalarda, Türkiye'nin, bu bölgelerin de dahil olduğunu görüyoruz. Biz güçlü, birlik ve beraberlik içinde olursak buna cesaret edemeyecekler."

Bitlis Belediye Nesrullah Tanğlay da AK Parti'de kongrelerin bir bayram ve şölen havasında yapıldığını belirterek, "Bugün bir bayram ve şölen havası ile salona sığmayan insanlarımız var. Merkez İlçe Başkanımız Emre Güzelsoy'a teşekkür ediyorum. Bugüne kadar emek verenlere de teşekkür ediyoruz. Listede yeni yer alacaklara da başarılar diliyoruz. Bu teşkilatın yarın itibarıyla gece gündüz demeden kapıları tek tek çalması lazım. Çünkü bizi 2028 seçimine bu teşkilatlar taşıyacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Çocukların ve kadınların öldürüldüğü yerde savaştan bahsedilemez. Onun adı soykırımdır. Bugün dünya üzerinde belki de gelmiş geçmiş en zor durumlardan birini yaşıyoruz. O soykırıma en net tavır koyan lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz de yanında olmaya devam edeceğiz. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy'un da konuşma yaptığı kongreye, siyasi partilerin il başkanları ve partililer katıldı.