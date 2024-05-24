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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

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Bilecik'te yapılan narkotik operasyonda, üzerinde esrar bulunan 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 16,29 gram esrar ve uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Bilecik'te narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, üzerinde esrar bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Kent merkezinde uygulamada, 4 kişinin üzerinde 16,29 gram esrar ve uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Bilecik Güncel Haberler

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