Beypazarı'nda Gençlik Haftası Töreni Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, GSB Beypazarı Yurt Müdürü İbrahim Yıldız, spor kulüplerinin antrenör ve sporcularıyla Atatürk anıtına çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Lal, Gençlik Haftası'nı kutlu olmasını temenni ederek, hafta boyunca yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.