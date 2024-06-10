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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini araştırıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası bayram ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin bayram ikramiyeleri, belirlenen tarihlerde hesaplarına yatırılacak. Ödeme günleri netleşti mi, merak eden emekliler için bekleyiş sürüyor. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl yapılan %50'lik zamdan sonra emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükselmişti. İlk ödeme Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin banka hesaplarına yatırıldı, ikinci ödemeler ise Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri açıkladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Bu süre zarfında emekliler, bayram ikramiyelerini hesaplarında görebilecekler.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde ödenecek.

4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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