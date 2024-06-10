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CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı?

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CNBC-e Türkiye'nin ne zaman yayına gireceği merak konusu oldu. CNBC-e, dünya genelinde ekonomi ve finans haberlerine odaklanan bir kanal olarak biliniyor. Türkiye'deki izleyiciler, kanalın ne zaman yayına gireceğini sabırsızlıkla bekliyorlar.

CNBC-e'nin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Türkiye 2015 yılında yayından çekilen CNBC-e'nin Türkiye'de yeniden yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu. CNBC-e 10 Haziran 2024 tarihinde kanal yayın hayatına geri dönüşünü duyurdu. 5 Haziran 2024 tarihinde test yayınına başladı. İzleyiciler, CNBC-e'nin ne zaman açılacağını araştırıyor. CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak?

CNBC-E NE ZAMAN AÇILACAK?

CNBC-e Türkiye, 10 Haziran 2024 tarihinde yeniden yayın hayatına başlayacak.

CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı?

CNBC-E'DE NELER YAYINLANACAK?

Kanalın, ekonomi ve iş dünyasına odaklanan içeriklerle izleyicilere hitap etmesi bekleniyor. Henüz hangi platformda yayınlanacağı netleşmemiş olsa da, eski popüler içeriklerinden bazılarını da yeni yayın dönemine taşıyacağı belirtiliyor.

CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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