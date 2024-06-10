CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı?

CNBC-e'nin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Türkiye 2015 yılında yayından çekilen CNBC-e'nin Türkiye'de yeniden yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu. CNBC-e 10 Haziran 2024 tarihinde kanal yayın hayatına geri dönüşünü duyurdu. 5 Haziran 2024 tarihinde test yayınına başladı. İzleyiciler, CNBC-e'nin ne zaman açılacağını araştırıyor. CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak?

CNBC-E NE ZAMAN AÇILACAK?

CNBC-e Türkiye, 10 Haziran 2024 tarihinde yeniden yayın hayatına başlayacak.

CNBC-E'DE NELER YAYINLANACAK?

Kanalın, ekonomi ve iş dünyasına odaklanan içeriklerle izleyicilere hitap etmesi bekleniyor. Henüz hangi platformda yayınlanacağı netleşmemiş olsa da, eski popüler içeriklerinden bazılarını da yeni yayın dönemine taşıyacağı belirtiliyor.