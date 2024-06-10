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Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek?

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MEB 2024 karneler ne zaman verilecek ve okullar ne zaman kapanıyor merak ediliyor. Bu yıl yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor ve yaz tatili kaç gün sürecek soruları gündeme geliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatilinin başlangıç tarihini ve 2024-2025 eğitim yılının başlayacağı tarihi açıkladı. Bu duyuruyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman kapanacağını öğrenmek için araştırmalara başladı. Karneler ne zaman verilecek? MEB okullar ne zaman kapanıyor? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2024?

2023-2024 eğitim yılı, 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim yılı 9 Eylül tarihinde başlayacaktır.

Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek?

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğrenci, öğretmen ve ailelerin büyük bir merakla beklediği konulardan biri olan yaz tatili süresi netleşti. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için tatil süresi yaklaşık 3 ayı bulacak. Haziran ayının yarısı, Temmuz ve Ağustos aylarının tamamı ile Eylül ayının ilk haftası tatil olarak planlanıyor. Böylelikle, yaz tatili toplamda 86 gün sürecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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