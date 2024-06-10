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Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

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Emeklilere bayram öncesi verilecek olan ikramiye ödemelerinin ne zaman başlayacağı merak konusu. İkramiye miktarının ne kadar olacağı da emekliler tarafından sorgulanıyor. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu bayram ikramiyesi miktarı 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C'li (Emekli Sandığı) emeklilerin bayram ikramiyeleri farklı günlerde yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EKEMKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C'li (Emekli Sandığı) emeklilerin bayram ikramiyesi farklı günlerde yatırılacak.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödeme takvimine ilişkin, "4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10'u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11'i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12, 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14'üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak." bilgisini verdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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