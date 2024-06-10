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Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

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Fenerbahçe'de tarihi olan seçimle genel kurul gerçekleşti. Başkan adaylarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın tribünleri selamladığı sırada yaşanan bir an dikkatlerden kaçmadı. Seçimi kazanan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'ın elini havaya kaldırmak istedi ancak Yıldırım bunu reddetti. Yıldırım, elini kaldıran Ali Koç'a "Hayır hayır" diyerek eline aşağıya indirdi. O anlar kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe tarihi günlerden birini yaşadı. Mevcut Başkan Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yarıştığı olağan seçimde genel kurul gerçekleşti. Seçimi Ali Koç kazandı.

KÜRSÜYE EL ELE ÇIKTILAR

Oy sayılarının açıklanmasından kısa bir süre önce üyeler Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un el ele tribüne çağırdı. İki başkan adayı sahneye birlikte çıktı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A İZİN YOK

Yıldırım ve Koç tribünleri selamlarken Aziz Yıldırım'ın elini tutup kaldırmak isteyen Ali Koç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Aziz Yıldırım, elini kaldıran Ali Koç'a 'hayır hayır' diyerek eline aşağıya indirdi. Ali Koç'un bir kez daha aynı hamleye yapması üzerine Aziz Yıldırım yeniden Ali Koç ile el ele tutuşmayı reddetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (12)

Kurt Savaş:

5 sene daha fenerbahçeyi tutmuyacağım ben ona üzülüyorum

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sedat :

Azizbahçeyi tutmaya devam et. Ya da yallah 6S ye

yanıt14
yanıt50
Metehan Eryilmaz:

İki kötü adaydan daha kötüsü kazandı maalesef. Adam açık açık ben varken fener şampiyon olamaz dedi gene aday oldu :) en büyük gsli Ali Koç

yanıt40
yanıt8
Son Yörük:

Spor bir eglencedir furbolda bunun arasinda siyaseti bulasan adamlari yonetici yapmayin.Zannediyoruz bu adam zengin yardim eder takima daha ileri gideriz ama oyle olmuyor bu isler adam dahada zengin olur size hicbir faydasi olmaz.Birilerin ciftligi yapmayin takiminizi yinede fenere hayirli olsun diyelim ulkeye ait olmus takimlari kimse diktatorluk yapamaz.Aziz yildirma yazik oldu hakediylrdu adam hapis yatti bir sene boyunca kimse yapamazdi bunu.Feneride sampiyon yapardi liderlik var.

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enka ticaret:

kim şampiyon olmuştu, şampiyon olan konuşulmuyor devamlı fenerbahçe galatasarayın şampiyonluğu gölgede kaldı

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SüLeyman Kiyağ:

Şair burda diyor ki ; Eyleme elini edepsiz , Çükerler seni sebepsiz .

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sedat :

Max 6S

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yanıt3
Emre Ürker:

Eller havaya Galatasaray şampiyon ulennn

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HAYRETTİN KAYA:

Misyonerler genelde kaybetmez :) Misyoner yine iş -başında .. Beş yıl daha Futbolda sular durulmayacak..

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baklavacı çeto :

sanırım ali koçun tek başarısı aziz yıldırımı yenmesi. üstelik fiyakasını da bozdu yıldırımcığımın

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