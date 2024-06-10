Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
Fenerbahçe'de tarihi olan seçimle genel kurul gerçekleşti. Başkan adaylarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın tribünleri selamladığı sırada yaşanan bir an dikkatlerden kaçmadı. Seçimi kazanan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'ın elini havaya kaldırmak istedi ancak Yıldırım bunu reddetti. Yıldırım, elini kaldıran Ali Koç'a "Hayır hayır" diyerek eline aşağıya indirdi. O anlar kısa sürede viral oldu.
Fenerbahçe tarihi günlerden birini yaşadı. Mevcut Başkan Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yarıştığı olağan seçimde genel kurul gerçekleşti. Seçimi Ali Koç kazandı.
KÜRSÜYE EL ELE ÇIKTILAR
Oy sayılarının açıklanmasından kısa bir süre önce üyeler Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un el ele tribüne çağırdı. İki başkan adayı sahneye birlikte çıktı.
AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A İZİN YOK
Yıldırım ve Koç tribünleri selamlarken Aziz Yıldırım'ın elini tutup kaldırmak isteyen Ali Koç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Aziz Yıldırım, elini kaldıran Ali Koç'a 'hayır hayır' diyerek eline aşağıya indirdi. Ali Koç'un bir kez daha aynı hamleye yapması üzerine Aziz Yıldırım yeniden Ali Koç ile el ele tutuşmayı reddetti.