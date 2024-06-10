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Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

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Fenerbahçe'nin transfer sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Seçim sürecini tamamlayan sarı-lacivertli takım, Anderson Talisca için Al Nassr'ın kapısını çaldı. Talisca'nın kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olduğu ve takımının bonservis bedelinde indirime gideceği belirtiliyor. Bu transferde Fenerbahçe'nin en ciddi adım atan takım olduğu öğrenildi.

Seçimi geride bırakan Fenerbahçe'de artık tek gündem transfer. Suudi basınına göre; kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olan Anderson Talisca için Fenerbahçe, Al Nassr'ın kapısını çalan takımlar arasında en ciddisi.

İNDİRİME DE GİDEBİLİRLER

İstikrarsızlığı nedeniyle kulübün yollarını ayırmak istediği belirtilen Talisca için takımının da bonservis bedelinde hatırı sayılır bir indirime gideceği bildirildi. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi Anderson Talisca'nın kulübe gelmek istediğini söylemişti.

29 GOLE KATKI SAĞLADI

Anderson Talisca, nisan ayında Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız 25 gol attı ve 4 asiste imza attı.

Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Anderson Talisca Suudi Arabistan Fenerbahçe Al Nassr Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

simit bekleyen martı:

dakka bir gol bir. Ali koç getirirse bu adamı ligin 10 haftası istifa edecektir sampiyonluk gidince...

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SUNSET null:

bu işin sadece tır dolusu para ile olmayacağını bir kez daha öğrenmek zorunda kalmaz umarım. araya forma aşkı olan topçu almayı unutacaklar yine.

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osman Öztürk:

Yaaa bu talisca kaç yaşında,benim dedemle taşıt sanirim.Yine aynı şeyler Yine hüsran göreceğiz koç

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Hasan Öztürk:

cahil cahil yorum yapmak yerine keşke google amcaya bi sorsaydin.sanki 36 yaşında bu adam.yahu 30 yaşında bi orta saha.bir futbolcunun en verimli çağı 28 civarıdır.deden gençmiş senin belliki

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