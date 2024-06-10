Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
Fenerbahçe'nin transfer sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Seçim sürecini tamamlayan sarı-lacivertli takım, Anderson Talisca için Al Nassr'ın kapısını çaldı. Talisca'nın kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olduğu ve takımının bonservis bedelinde indirime gideceği belirtiliyor. Bu transferde Fenerbahçe'nin en ciddi adım atan takım olduğu öğrenildi.
Seçimi geride bırakan Fenerbahçe'de artık tek gündem transfer. Suudi basınına göre; kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olan Anderson Talisca için Fenerbahçe, Al Nassr'ın kapısını çalan takımlar arasında en ciddisi.
İNDİRİME DE GİDEBİLİRLER
İstikrarsızlığı nedeniyle kulübün yollarını ayırmak istediği belirtilen Talisca için takımının da bonservis bedelinde hatırı sayılır bir indirime gideceği bildirildi. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi Anderson Talisca'nın kulübe gelmek istediğini söylemişti.
29 GOLE KATKI SAĞLADI
Anderson Talisca, nisan ayında Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız 25 gol attı ve 4 asiste imza attı.