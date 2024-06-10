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Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917

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Polonya ile Türkiye arasında yapılacak olan hazırlık maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi takip etmek için bilgiler arıyorlar. Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda?

URO 2024 öncesinde A Milli Takım, son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşacak. Turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olan Polonya'yı mağlup etmek istiyor. A Milli Takım sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda?

POLONYA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya ile Türkiye arasındaki hazırlık maçı 10 Haziran 2024 tarihinde saat 21:45'te oynanacak.

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917

POLONYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu maç, TRT Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917

POLONYA- TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Polonya'nın başkenti Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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