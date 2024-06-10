Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917

URO 2024 öncesinde A Milli Takım, son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşacak. Turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olan Polonya'yı mağlup etmek istiyor. A Milli Takım sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda?

POLONYA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya ile Türkiye arasındaki hazırlık maçı 10 Haziran 2024 tarihinde saat 21:45'te oynanacak.

POLONYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu maç, TRT Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

POLONYA- TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Polonya'nın başkenti Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.