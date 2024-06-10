Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917
Polonya ile Türkiye arasında yapılacak olan hazırlık maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi takip etmek için bilgiler arıyorlar. Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda?
URO 2024 öncesinde A Milli Takım, son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşacak. Turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olan Polonya'yı mağlup etmek istiyor. A Milli Takım sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda?