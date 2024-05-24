Üye Girişi
Haberler

Beyaz Saray Önünde Üniversite Öğrencileri Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan çok sayıda üniversite öğrencisi genç, Gazze'de ateşkes çağrısı için Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Parkı'nda bir araya geldi. Filistin'e desteklerini dile getiren grup, İsrail ile ABD yönetimlerine tepkilerini gösterdi ve silah göndermeyi durdurma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray önünde toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı ve Filistin'e desteklerini dile getirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan çok sayıda üniversite öğrencisi genç, Gazze'de ateşkes çağrısı için Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Parkı'nda bir araya geldi.

Burada önce cuma namazını kılan ve Filistin için dua eden öğrenciler, daha sonra Gazze'deki son durumla ilgili konuşmaları dinledi.

"Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük" ve "Filistin çok yaşa" sloganları atan grup, açtıkları pankartlarla da ABD yönetimine seslendi.

Filistinli öğrencilerin yanı sıra Amerikalı öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, İsrail ile ABD yönetimlerine sert şekilde tepkilerini dile getirirken, Demokrat Joe Biden yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi durdurması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Beyaz Saray Washington Filistin İsrail Gazze Dış Politika Politika Güncel Haberler

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title