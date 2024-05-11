Belçika Televizyonu Eurovision Yayınını Keserek İsrail'i Protesto Etti

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision Şarkı Yarışması'nın final yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği bir mesaj paylaştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Flamanca yayın yapan VRT, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'un finalinin başlangıcında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri yer aldı.

Eylemi organize eden ACOD-VRT ve Acod Culture işçi sendikalarınca yapılan açıklamada, İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesiyle "Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) kendi değerlerine saygı göstermekte büyük güçlük çektiğinin gözler önüne serildiği" eleştirisi yapıldı.

Açıklamada yarışmanın en büyük sponsorunun İsrailli bir şirket olduğuna işaret edilerek, "Bu 'apolitik yarışmanın' İsrailli bir şirket tarafından finanse ediliyor olması, tıpkı İsrail'in katılımı gibi, EBU'nun açık bir siyasi ifadesidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "soykırım işlediğinin" vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail ciddi insan hakları ihlallerinde bulunmakta, uluslararası hukuku hiçe saymakta ve Ekim 2023'ten bu yana 13 bini çocuk olmak üzere 35 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır."

Aynı eylem, İsrail'in yarıştığı ikinci yarı final sırasında da yapılmıştı.

Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti.

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.