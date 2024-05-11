Üye Girişi
Haberler

Belçika Televizyonu Eurovision Yayınını Keserek İsrail'i Protesto Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision Şarkı Yarışması'nın final yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği bir mesaj paylaştı.

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision Şarkı Yarışması'nın final yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği bir mesaj paylaştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Flamanca yayın yapan VRT, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'un finalinin başlangıcında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri yer aldı.

Eylemi organize eden ACOD-VRT ve Acod Culture işçi sendikalarınca yapılan açıklamada, İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesiyle "Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) kendi değerlerine saygı göstermekte büyük güçlük çektiğinin gözler önüne serildiği" eleştirisi yapıldı.

Açıklamada yarışmanın en büyük sponsorunun İsrailli bir şirket olduğuna işaret edilerek, "Bu 'apolitik yarışmanın' İsrailli bir şirket tarafından finanse ediliyor olması, tıpkı İsrail'in katılımı gibi, EBU'nun açık bir siyasi ifadesidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "soykırım işlediğinin" vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail ciddi insan hakları ihlallerinde bulunmakta, uluslararası hukuku hiçe saymakta ve Ekim 2023'ten bu yana 13 bini çocuk olmak üzere 35 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır."

Aynı eylem, İsrail'in yarıştığı ikinci yarı final sırasında da yapılmıştı.

Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti.

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Belçika İsrail Politika Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak? 14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024? Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi hangi semtte, şehirde çekilmiştir? Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş ölüm sebebi ne, neden öldü? Sinan Ateş niye, kim tarafından öldürüldü? Kemal Sunal kaç filmde oynadı? Kemal Sunal kaç filmde yer almıştır? Pazartesi okul var mı? 13 Mayıs Pazartesi günü okul tatil mi, tatil edildi mi? Pazartesi günü resmi tatil var mı? Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı? Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir? Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı, yağmur var mı? 11 Mayıs Cumartesi – Pazar hava durumu! Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki!
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title