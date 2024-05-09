Başakşehir'de kırmızı ışıkta geçen motosikletli sürücünün otomobile çarpması kamerada
Bahçeşehir Mahallesi'nde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayarak kavşaktan geçen otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yola düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıktan geçerek otomobile çarpıp yere düşmesi, ardından çevredekilerin yardım etmeye çalışması yer aldı.
Başakşehir'de kırmızı ışıkta geçen motosikletli sürücünün otomobile çarpması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Bahçeşehir Mahallesi'nde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayarak kavşaktan geçen otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yola düştü.
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Görüntüde, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıktan geçerek otomobile çarpıp yere düşmesi, ardından çevredekilerin yardım etmeye çalışması yer aldı.