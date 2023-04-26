Bakan Yanık ' Türkiye Çocuk Araştırması' mikro veri setini, mayısta kullanıma sunuyoruz

'YENİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

'VERİ KAYIT DESENİ OLUŞTURUYORUZ'

Bakan Yanık, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından '2021 Yatırım Planı'na alınan 'Türkiye Çocuk Araştırması Projesi'ni, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde başlattıklarını söyledi. Projeye ilişkin konuşan Yanık, şu ifadeleri kullandıBakanlığın koordinesinde hayata geçirilen proje kapsamında; eğitim, sağlık, güvenlik, yaşam ve çevre koşullarıyla ilgili konularda çocuk profilinin ortaya konulabilmesi için saha çalışmaları yürütüyor ve veri kayıt deseni oluşturuyoruz. Elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan göstergeler, çocuk refahının izlenebilmesi ve onlara yönelik politikaların hazırlanmasında hayati öneme sahiptir. 'Türkiye Çocuk Araştırması' çocuk alanında yapılan çalışmaların en önemlileri arasında yer almaktadır. Söz konusu araştırmanın sonuçlarını, 22 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaştık. Detaylı sonuçlarını açıklayacağımız araştırmanın mikro veri setini, ilgili kurumla birlikte araştırmacıların kullanımına mayıs ayında sunmayı planlıyoruz. Bakanlığımız böylelikle çocuk araştırmalarında son derece önemli bir veri kaynağını da bilim insanlarına sunmuş olacak. Bakanlığımızın tecrübe ve bilgi birikimini de araştırmaya ekleyerek siz değerli bilim insanlarının da katkısıyla yeni projeleri hayata geçireceğiz.