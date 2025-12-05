Bakan Ersoy: İstanbul dünyanın bir numaralı gastronomi şehri

RESTORAN değerlendirme sistemi Michelin Rehberi'nin 2026 İstanbul-İzmir-Muğla- Kapadokya seçkisi ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Asya, Orta Doğu, Akdeniz ve Avrupa mutfaklarının da en iyi örneklerini sunan gastro-şehrimiz İstanbul, yeni dünyanın en iyisi seçildi. Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından, uluslararası yeme-içme harcamaları analiz edilerek hazırlanan Seyahat Trendleri 2025 Raporu'na göre İstanbul, dünyanın bir numaralı gastronomi şehri. Bu da bize gösteriyor ki Bakanlık olarak köklü Türk mutfağının sunduğu tüm imkanları etkin bir gastrodiplomasi stratejisiyle uluslararası arenada daha görünür kılmak ve daha güçlü temsil etmek için yürüttüğümüz titiz çalışmalar ve iletişim kampanyaları meyvesini veriyor" dedi.

Restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi'nin 2026 İstanbul-İzmir-Muğla- Kapadokya seçkisi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen ödül töreninde açıklandı. 2026 Michelin Rehberi Türkiye seçkisinde toplam 171 restoran yer aldı. Bu restoranlardan 2'si iki Michelin Yıldızı, 15'i bir Michelin Yıldızı, 13'ü Yeşil Yıldız, 39'u Bib Gourmand ile ödüllendirildi. Ayrıca 115 restoran, Michelin Rehberi tarafından tavsiye edilen işletmeler arasında yer aldı. İzmir'de bir restoran, iki Michelin Yıldızı ile ödüllendirildi. Üç restoran ilk Michelin Yıldızını kazandı. Üç yeni yetenek, mükemmeliyet ve bağlılıkları nedeniyle Michelin Özel Ödülleri ile onurlandırıldı. İstanbul, İzmir, Muğla ve Kapadokya'da yer alan 16 yeni restoran Bib Gaurmand ödülüne layık görüldü.

'İSTANBUL, YENİ DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Son yıllarda deneyim ve sürdürülebilirliğin seyahat tercihlerinin merkezine yerleşmesiyle gastronomi turizmi, destinasyonların sunduğu en önemli değerlerden biri haline geldi. Söz konusu olan Türkiye gibi kıtaları birbirine bağlayan, en önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan, kadim milletlerin mutfak miraslarının iç içe geçtiği ve ticaret yollarının ana kavşağında yer alan bir ülkeyse, gastronomi kültürler arasında bağlantıyı sağlayan çok önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Ne mutlu ki Anadolu'muzun bereketli toprakları ve dört mevsimi yaşayabildiğimiz iklimimiz sayesinde mutfağımız, bugün dünyanın en güçlü mutfakları arasında yer alıyor. Her damak tadına hitap eden çeşitliliği ve yüzyıllara dayanan köklü mirasıyla, atıksız üretim ve geleneksel teknikleri birleştiren sürdürülebilir yapısıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ülkemize çekmekte önemli bir rol oynuyor. Bunu hem artan ziyaretçi rakamlarından hem de yayımlanan trend raporlarından da görebiliyoruz. Örneğin İstanbul. Konuklarına sokak lezzetlerinden esnaf lokantalarına, fine dining restoranlardan Michelin Yıldızlı restoranlara uzanan; beş duyuya hitap eden bir seçki eşliğinde; Asya, Orta Doğu, Akdeniz ve Avrupa mutfaklarının da en iyi örneklerini sunan gastro-şehrimiz İstanbul, yeni dünyanın en iyisi seçildi. Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından, uluslararası yeme-içme harcamaları analiz edilerek hazırlanan Seyahat Trendleri 2025 Raporu'na göre İstanbul, dünyanın bir numaralı gastronomi şehiri. Bu da bize gösteriyor ki Bakanlık olarak köklü Türk mutfağının sunduğu tüm imkanları etkin bir gastrodiplomasi stratejisiyle uluslararası arenada daha görünür kılmak ve daha güçlü temsil etmek için yürüttüğümüz titiz çalışmalar ve iletişim kampanyaları meyvesini veriyor" dedi.

'KAPADOKYAMIZIN DA LİSTEDE YER ALACAK OLMASININ SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bildiğiniz gibi Michelin Rehberi ile yolculuğumuz da aynı şekilde; İstanbul'un Türk ve dünya mutfağının en güzel örneklerini sunması ve duyuları harekete geçiren zenginliğin Michelin müfettişlerinin dikkatini çekmesiyle başladı. 2022 yılında bu köklü rehbere ilk kez girerek Michelin Rehberi'nin 38. destinasyonu olan göz alıcı İstanbulumuzu 2024 yılında İzmir ve Bodrum seçkilerinin duyurulması ve 2025 yılında Muğla'nın rehbere şehir olarak dahil olması takip etti. Bu 3 yıl içerisinde rehbere dahil olan destinasyonlarımızın sayısı artarken listeye dahil olan restoranlarımızın da sayısı, kalitesi ve hizmeti de pozitif şekilde ivmelendi. Michelin Rehberi'nin ülkemizdeki dördüncü yılında ise büyüleyici peribacalarıyla her gezginin seyahat listesine yer alan Kapadokya'mızın da listede yer alacak olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. Zira, peribacalarının yanı sıra Hristiyanlığın erken dönemlerine ışık tutan yer altı şehirleri, çömlekçilik geleneğinden sıcak hava balonu turlarına uzanan benzersiz deneyimleri ve lüksün yerel mimariyle buluştuğu mağara otelleriyle dikkat çeken Kapadokya ; aynı zamanda Orta Anadolu mutfağının en seçkin örneklerini içinde barındıran güçlü bir mirasa sahip. Michelin Rehberi'nin de gözünden kaçmayan bu zengin miras, Kapadokya'daki yetenekli şeflerimiz tarafından dünya standartlarındaki restoranlarda, yöresel ürünlerin yaratıcı dokunuşlarla yorumlanması sayesinde ziyaretçilere eşsiz bir lezzet yolculuğu sunuyor. Artık Mıchelin seçkisiyle daha da görünür hale gelecek bu zengin gastronomi kültürünün Kapadokya'yı gezginler için çok daha güçlü bir çekim noktasına dönüştüreceğine yürekten inanıyoruz. Bu düşünceler içerisinde, sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğum bir yeni gelişme de bir sonraki Michelin Rehberi seçkisinin Türkiye'nin tamamını kapsayacak olmasıdır. Bu yeni alınan kararla artık her restorant her şehirde Mıchelın'e aday. Güçlü geleneğimizin Anadolu topraklarının binlerce yıllık tarihi ve eşsiz kültür mozaiğiyle birleşip, saray mutfaklarında rafine olmasıyla oluşan Türk mutfağı, ülkemizin 7 bölgesinde farklı ama eşsiz lezzetler sunuyor" ifadelerini kullandı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ'

Bakan Ersoy, "Mıchelın Rehberi'nin Türkiye'nin tamamını kapsayacak olması, bu binlerce yıllık kültürel birikimimizin, yerel lezzetlerimizin ve mutfak sanatımızın dünya çapında takdir görmesi anlamına gelmektedir. Bu, sadece restoranlarımız için değil, tüm mutfak kültürümüz ve gastronomi mirasımız için gurur verici bir gelişmedir. Fakat bu başarı, yalnızca geçmişimizle değil, geleceğe bakışımızla da ilgilidir. Geleneksel tariflerimizi korurken, modern sunum teknikleriyle harmanlıyor; yerel ürünlerimizi öne çıkarırken, sürdürülebilir gastronomi anlayışını benimsiyoruz. Michelin Rehberi'nin bu zenginliğimizin tamamını değerlendirmeye alacak olması, yerel lezzet ve ustalarımızın küresel tanıtımına destek verecek; illerimizin gastronomi turizminden aldıkları payı artıracaktır. Michelin Rehberi'nin İstanbul, İzmir, Muğla ve son olarak da Kapadokya için hazırladığı seçkiler yalnızca bu destinasyonlarımızın marka değerini arttırmakla kalmıyor; aynı zamanda gurme gezginleri Türkiye'ye çekerek ülkemizin dünyanın önde gelen lezzet merkezleri arasında hak ettiği yeri almasına da katkı sağlamaktadır. Üstelik Michelin Rehberi'nin ülkemizdeki varlığı, sürdürülebilirliği, yerelliği ve yaratıcılığı merkeze alan Türk gastronomi anlayışının daha iyi tanınmasına da destek oluyor. Türk mutfağı doğal yapısı itibariyle sürdürülebilir geleneklere bağlı olsa da sürdürülebilirlik bizim için sadece gastronomi sektörüyle sınırladığımız bir strateji değil. Bugün odağımız her ne kadar Türk gastronomisi olsa da sürdürülebilirliğin turizm sektörümüzün bel kemiğini oluşturduğunu belirtmek ve bu konuda gerçekleştirdiğimiz en önemli adımın altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

KONAKLAMA TESİSLERİMİZİN SERTİFİKASYONUNU 2030 YILINA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Bakan Ersoy, "Türkiye 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği anlaşması imzalayarak, dünyada hükümet düzeyinde sürdürülebilirlik sertifikasyon çerçevesi geliştiren ilk ülke oldu. Bu girişim diğer ülkelerin benzer çabalarına ilham olurken, Türkiye sadece üç yıl içinde uluslararası alanda tanınan GSTC Sertifikasını almaya hak kazanan 2 binden fazla konaklama tesisine ulaşarak küresel turizmde önemli bir dönüm noktası kaydetti. Ülkemizdeki tüm konaklama tesislerimizin sertifikasyon sürecini 2030 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Konaklama sektöründeki bu sürdürülebilir dönüşümümüz ve hizmet kalitemiz, Michelin Rehberi'nin konaklama alanındaki yeni değerlendirme sistemi Michelin Key'in de dikkatini çekti. Michelin Rehberi'nin ilk küresel Anahtar seçkisinde, Türkiye'de 22 otel "1ö; 3 otel "2ö ve 1 otel ise "3ö Michelin Key'e sahip oldu. Kuşkusuz, gastronomi destinasyonlarımızda olduğu gibi konaklama tesislerimizde de bu başarı ivmesi devam edecek; önümüzdeki dönemde Michelin Key ile ödüllendirilen tesislerimizin sayısının hızla arttığına tanıklık edeceğiz" şeklinde konuştu.

'TURİZM GELİRLERİMİZ 50 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ AŞMIŞTIR'

Bakan Ersoy, "Türkiye'miz, göz kamaştıran coğrafyası ve geniş turizm yelpazesi ile her zevke hitap eden çok yönlü bir seyahat cenneti. Bize düşense her bir değerimizi, destinasyonumuzu, ürünümüzü tanıtmak, anlatmak ve ilgili hedef pazarlarda doğru hedef kitleyle buluşturmak için sıkı bir tanıtım kampanyası yapmak. Çabamızın ve sıkı çalışmamızın bir sonucu olan bu gelişmeler, geçtiğimiz yıl 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından dünya genelinde en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasında 4. sıraya yükselen ülkemizin 64 Milyar Dolar gelir hedefine emin adımlarla yürüdüğünün de bir kanıtıdır. Çünkü artık Türkiye, turizmde deniz-güneş-kum üçgeninden çıkarak ürün çeşitlemesine ve kaynak destinasyon çeşitliliğine odaklanan, 81 ilde 12 ay boyunca turizm yapılmasını hedefleyen bir strateji dahilinde hareket ediyor. Gastronomi de bu stratejimizin en önemli ayağı konumundadır. Temel stratejilerimizden biri olarak gördüğümüz, yüksek harcama kapasitesi olan konuklara odaklanmamızda da gastronomi önemli argümanlarımızdan biridir. Zira "artık sadece nicelik değil, nitelik dönemiö diyerek nitelikli turiste odaklanmamız ve bu stratejinin rakamlarımızı pozitif etkilemesi, oldukça doğru noktada olduğumuzu da ispatlıyor. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla kişi başı ortalama harcama 103 dolar seviyesine çıkarken, turizm gelirlerimiz de 50 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu başarıda kuşkusuz ki Türkiye gastronomi sektörü olarak sizlerin de çok önemli bir payı bulunuyor" şeklinde konuştu.