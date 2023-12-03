Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar'da yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili olarak 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili olarak 1 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde Bağcılar'da yapılan denetimlerde 11 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 3,78 gram kannabinoid, 2,30 gram kubar esrar, 0,27 gram LSD, şeffaf poşetler içinde bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet sigaraya sarılı marihuana ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1280 lira ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 9'u adli makamlarca serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.