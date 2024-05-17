Bağcılar'da 2 yeni kütüphane hizmete girecek

Bağcılar Belediyesi, 16 kütüphanenin yer aldığı ilçede yakında 2 kütüphanenin daha hizmete gireceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yer alan kütüphanelerden geçen yıl 231 bin kişi faydalandı. Ücretsiz çorba, kek ve çay gibi çeşitli ikramların da yapıldığı kütüphanelerde, 95 bin basılı eser bulunuyor.

Bu alandaki projelerine devam eden belediye, Sancaktepe Mahallesi'nde Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nı da hizmete açacak. Aynı anda 1422 kişinin faydalanabileceği tesis içerisinde tiyatro ve konferans salonu, gençlik kütüphanesi, genel kütüphane, çocuk kütüphanesi ve erişilebilir kütüphane gibi birimler bulunuyor.

Yine Bağcılar Belediyesi binasındaki Başkanlık Binası Kütüphanesi de genişletiliyor. Yerleri değişecek olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünün çalışma ofisleri kütüphaneye dönüştürülüyor. Proje tamamlandığında 225 kişi kapasiteli kütüphane, giriş katta konumlanacak.

İlçede bu kütüphanelerin hizmete girmesiyle öğrencilere, ders çalışabilecekleri ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri alan kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, gençleri her alanda desteklediklerini belirterek, planlanan çalışmalar sayesinde kütüphanelerin kapasitesinin yaklaşık yüzde 60 artacağını belirtti.