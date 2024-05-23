Bafra'da Dolandırıcılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda dolandırıcılık olayları hakkında bilgilendirme yapıldı ve 350 adet broşür dağıtıldı. Bafra Kaymakamı, birim amirleri, kuruluş temsilcileri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları toplantıya katıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.
Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, dolandırıcılık olayları ile ilgili konular anlatıldı, dolandırıcılıkla ilgili 350 adet broşür dağıtıldı.
Toplantı Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilgili birim amirleri ile kuruluş temsilcileri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.