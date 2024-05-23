Bafra'da Dolandırıcılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, dolandırıcılık olayları ile ilgili konular anlatıldı, dolandırıcılıkla ilgili 350 adet broşür dağıtıldı.

Toplantı Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilgili birim amirleri ile kuruluş temsilcileri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.