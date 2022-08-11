Babacan: Zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini görüyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, teşkilat olarak seçime hazır olduklarını belirterek, "Biz zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini görüyoruz. Yani bu hükümet eylül ayında karar alıp, kasım ayında bir seçime gidebilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimal var ama zayıf ihtimal" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli programı kapsamında bugün Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkan Yardımcısı Mesut Güler ve Genel Sekreter Ramazan Çetin tarafından karşılanan Babacan, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye'nin seçimden sonra nasıl yönetileceğinin altyapısını hazırladıklarını belirten Babacan, "Bunun için çeşitli eylem planları hazırladık. 6'lı masaya da katkı veren bir siyasi partiyiz. Allah kısmet ederse seçimlerden sonra nitelikli çoğunluğu Meclis'te sağlayarak anayasa değişiklikleriyle beraber ülkeyi güçlenmiş parlamenter sisteme geçirmek için çaba göstereceğiz, katkı vereceğiz. Parti genel başkanı olarak Türkiye'nin yönetiminin tümüne talibiz, dolayısıyla sağlığı da eğitimi de hukuku da çalışıyoruz. Türkiye'nin bütün sorularının çözümüne talibiz. Başbakan yardımcısı ve bakan olarak görev yaptığımız zamanlarda sorumluluk alanlarımda gereğini fazlasıyla yaptım. Bütün veriler, tarih ortada, her şey ortada, bugün de ülkenin yönetimine talibiz. ve bütün sorunların çözümünü 90 günde, 180 günde 360 günde nasıl gerçekleştireceğimize dair eylem planlarımızda açık bir şekilde taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun seçimle ilgili sorusunu da yanıtlayan Babacan, "Biz baskın seçim ihtimalini zayıf da olsa görüyoruz. Yani bu hükümet eylül ayında karar alıp, kasım ayında bir seçime gidebilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimal var ama zayıf ihtimal. Biz bütün teşkilatlarımıza söyledik. 'Hazır olun' dedik. 'Böyle bir şey olabilir' dedik. Ama daha kuvvetli ihtimal seçimin zamanında yapılması" diye konuştu.