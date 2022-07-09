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Azerbaycan'da Kurban Bayramı kutlanıyor

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
Azerbaycan'da Kurban Bayramı kutlanıyor

Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Başkent Bakü'de halk camilerini doldurarak bayram namazında saf tuttu. Bakü'nün Türk Şehitliği Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi. Dualarda Karabağ Savaşı şehitleri de unutulmadı.

Daha sonra bayramlaşan Bakülüler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayımladığı bayram mesajında, Azerbaycanlıların bayramını kutladı.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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