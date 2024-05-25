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Azerbaycan Cumhurbaşkanı 154 mahkumu affetti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 106. yılı dolayısıyla 154 mahkumu affetti. Aliyev, af kararını mahkumların kişilikleri, ailevi ve sağlık durumları ile mahkumluk süresindeki hal ve davranışları göz önünde bulundurarak aldığını belirtti. Affedilen mahkumlar arasında 5 Afganistan, 2 Türk ve 1 Rusya vatandaşı bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 106. yılı dolayısıyla 154 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede bazı mahkumların, ailelerinin ve baş kamu denetimcisinin kendisine yaptığı başvuruların değerlendirildiğini belirtti.

Aliyev, hükümlülerin kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararını imzaladığını bildirdi.

Bazı mahkumların hapis cezasının sonlandırıldığı, bazılarının cezalarının uygulanmayan kısmının yarıya indirildiği, bazılarının elektronik kelepçe cezalarının kaldırıldığı genelgede 154 mahkumun isimleri yer aldı.

Aralarında 5 Afganistan, iki Türk ve bir Rusya vatandaşının da bulunduğu hükümlülerin kısa sürede tahliye edilecekleri belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

İlham Aliyev Afganistan Azerbaycan Rusya Politika Güncel Haberler

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