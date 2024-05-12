Aydın'da 27. Boğa Güreşi Festivali düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde 27. Boğa Güreşi Festivali düzenlendi.

Çamköy Mahallesindeki etkinlikte Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Artvin'den 53 çift boğa mücadele etti.

Güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Festivale katılan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci seyircileri selamladı.

Güreşlerden elde edilecek gelirin spor sahası ve güreş alanı için kullanılacağı belirtildi.