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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sultanhisar Pazarı'nı Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sultanhisar Pazarı'nı Ziyaret Etti

Güncel Haberler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çerçioğlu, üretici maliyetlerini düşürebilmek için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Aydın genelinde vatandaşlarla buluşmaya devam eden Başkan Çerçioğlu, bugün Sultanhisar Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarcılar, kendilerine hayırlı işler dileyen Başkan Çerçioğlu'na maliyetlerin yüksekliğinden yakındı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çerçioğlu, üretici maliyetlerini düşürebilmek için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Pazar ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na; CHP Aydın Milletvelikili Evrim Karakoz, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Sultanhisar İlçe Başkanı Davut Yavuz eşlik etti.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu Sultanhisar Aydın Güncel Haberler

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