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At Temalı Resimler Antalya'da Sergilendi

At Temalı Resimler Antalya'da Sergilendi
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen 12. Resim Yarışması'nda dereceye giren eserler, Antalya'daki Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide 'At, At Sevgisi ve At Yarışı' temalı 39 eser sergilendi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 12. Resim Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimler, Antalya'da sanatseverlerle buluşturuldu.

Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide, "At, At Sevgisi ve At Yarışı" konulu 39 eser yer aldı.

Sanatseverler, tuval üstüne yağlı boya ve akrilik boya çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Türkiye Jokey Kulübü Protokol ve Halkla ilişkiler Müdür Yardımcısı Sonnur Karakurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, at sevgisini yaygınlaştırmak, at temalı eserler yapmaya teşvik etmek ve Türk sanatçılarına destek olmak amacıyla bu sergiyi açtıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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