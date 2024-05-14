Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Artvin-Ardanuç kara yolu Berta Köprüsü mevkisinde şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen S.B. (35), Ö.Y. (33) ve M.E.Z. (30) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. ve M.E.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan olayla ilişkili O.A. (45) ve A.B'nin (41) Düzce'de olduklarının belirlendiği, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı bildirildi.