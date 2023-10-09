Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili
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Ardahan'da etkili olan sağanak ve soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin tedbirli olmaları istendi.
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte etkili olan sağanak ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışı kısa sürede bu bölgeleri beyaza bürüdü.
İlgililer bir süre devam edecek kar nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Kaynak: AA / Güncel