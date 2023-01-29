"Antidepresan Kullanımı Yüzde 66 Oranında Arttı, Güvensizlik İnsanları İlaç Kullanımına İtiyor"

Son 10 yılda antidepresan kullanımının yüzde 66 oranında arttığını belirten CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Pazara gittiğinde filesini dolduramaz, çocuklarına harçlık veremez hale gelmiş durumda. Doğal olarak böylesi bir güvensizlik insanları antidepresan ilaçların kullanımına itiyor" diye konuştu.

Eczacı olan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, son 10 yılda antidepresan kullanımının yüzde 66 oranında arttığını söyledi. Bulut, "2012 yılında 37 milyon 280 bin 936 kutu olan antidepresan kullanımı 2022 yılında 61 milyon 870 bin 998 kutuya çıktı. Ekonomik kriz vatandaşlarda kaygı bozukluğu yarattı. İktidar vatandaşın psikolojisini bozdu. Rakamlar halk sağlığı açısından endişe verici boyutlarda" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, son 10 yıldaki antidepresan kullanımına ilişkin verileri inceleyerek, artış oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı. Bulut'un yaptığı incelemeye göre 2012 yılında 37 milyon 280 bin 936, 2013 yılında 37 milyon 258 bin 388, 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225, 2015 yılında 43 milyon 467 bin 736, 2016 yılında 45 milyon 134 bin 854, 2017 yılında 48 milyon 226 bin 812, 2018 yılında 49 milyon 43 bin 763, 2019 yılında 49 milyon 857 bin 89 2020 yılında 54 milyon 625 bin 964, 2021 yılında 59 milyon 641 bin 14, 2022 yılında 61 milyon 870 bin 998 kutu antidepresan ilaç kullanıldı. Son 10 yılda antidepresan ilaç tüketimi ise 24 milyon 612 bin 610 kutu arttı.

"GÜVENSİZLİK ANTİDEPRESANA İTİYOR"

Bulut, yurttaşların yoksulluk nedeniyle ilaca yöneldiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Korkunç bir ekonomik buhran yaşanıyor. Maaşlar aydan aya değil günden güne eriyor. İnsanlar kirasını ödeyemez halde. Pazara gittiğinde filesini dolduramaz, çocuklarına harçlık veremez hale gelmiş durumda. Doğal olarak böylesi bir güvensizlik insanları antidepresan ilaçların kullanımına itiyor."

Bulut, Türkiye'nin dünyadaki mutluluk sıralamasında Ruanda, Zimbabve gibi ülkelerle anılır hale geldiğini kaydederek, "Bu kadar çok antidepresan kullanımına neden olan, vatandaşı mutsuz kulan en önemli sebep iktidarın ekonomik politikaları. Vatandaşın banka ve finansman şirketlerine olan borçları 1 trilyon 615 milyarı bulmuş durumda. Borçlu vatandaş sayısı da geçen yıl ile bu yılla mukayese edildiğinde 1 milyon 955 bin kişi artışı var. Bu bile insanların antidepresan kullanımına en önemli sebep" diye konuştu.