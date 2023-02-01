Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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Antalya'nın bazı ilçelerindeki yüksek kesimler kar nedeniyle beyaza büründü.
Antalya'nın bazı ilçelerindeki yüksek kesimler kar nedeniyle beyaza büründü.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alanya, Akseki ile İbradı'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar etkili oldu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya - Gündoğmuş, Taşatan bölgesi Hacıbeleni, Gören ve Yeniköy, Akseki'de Karakışla - Geceler, Salihler - Kuyucak, Günyaka mahalleleri, İbradı'da Karamıklı ve Sülek mevkilerinde ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kar kürüme, tuzlama ve temizleme çalışmaları yaptı.
Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı bölgelerde ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.
Kaynak: AA / Güncel