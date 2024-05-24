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Antalya'da kendini avukat olarak tanıtarak 6 kişiyi 9 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kişi tutuklandı

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Antalya'da kendini avukat olarak tanıtarak 6 kişiyi 9 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada suç aleti olduğu değerlendirilen bilgisayar, cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

Antalya'da kendini avukat olarak tanıtarak 6 kişiyi 9 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendisini avukat olarak tanıtıp, adliyede teminat dosyalarının olduğunu, istemeleri durumunda kendilerine temlik edeceğini, bu işten yüksek kar elde edeceklerini söyleyerek 6 ayrı müştekiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen şüpheli S.C. yakalandı.

Şüphelin evinde yapılan aramada, suç aleti olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Bilgisayar Antalya Dolandırıcılık Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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