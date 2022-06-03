Antalya'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Antalya'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Ayşe Yıldız - Güncel
Antalya'nın Kemer ilçesinde hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın, Beldibi Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Ayşe Yıldız - Güncel