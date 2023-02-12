Ankaragücü'nün Taraftar Grubu Gecekondu Hatay'da: "Geldik, Bir Yaraya Merhem Olmaya Çalışıyoruz"

Ankaragücü’nün taraftar grubu Gecekondu, topladığı yardımlarla birlikte Hatay’a geldi. Depremzedelere yardımcı olmaya çalışan taraftar grubunun lideri Ali İmdat, “Kumanya, battaniye… Beş kamyonla buraya geldik. 100 tane arkadaşımız var. Geldik, bir yaraya merhem olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da yardımcı olduk bir iki gün içinde. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Haber : TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: FATİH NAZIM EFE

Ankaragücü'nün taraftar grubu Gecekondu, topladığı yardımlarla birlikte Hatay'a geldi. Depremzedelere yardımcı olmaya çalışan taraftar grubunun lideri Ali İmdat, "Kumanya, battaniye… Beş kamyonla buraya geldik. 100 tane arkadaşımız var. Geldik, bir yaraya merhem olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da yardımcı olduk bir iki gün içinde. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Ankaragücü'nün taraftar grubu Gecekondu, topladığı yardımları Hatay'a getirdi. İki gündür Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları da dahil olmak üzere depremzedelere yardımcı olmaya çalışan taraftar grubunun lideri Ali İmdat, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. İmdat, şunları söyledi:

"Vallahi biz, deprem olduğundan bu yana çalışıyoruz. Gruplar halinde bir oluşuma karar verdik; deprem bölgesine gidelim, yardımcı olalım diye. Derneğimize güzel bir ilgi, alaka oldu, taraftar gruplarımızdan, arkadaşlarımızdan. Yardım kampanyası başlattık. Sadece ve sadece para talebi olmadı. Kumanya, battaniye… Beş kamyonla buraya geldik. 100 tane arkadaşımız var. Geldik, bir yaraya merhem olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da yardımcı olduk bir iki gün içinde. Milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir sıkıntı. Allah geride kalanlara hayırlı ömürler nasip etsin.

"BUGÜN SİYAH GÜN. BİZ DE SİYAH GÜNE ORTAK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Daha önce Hatayspor deplasmanına gelmiştik. Bizi burada çok iyi karşılamışlardı. Şampiyonluğa oynuyorduk biz o zaman. Buralarda çok yemek yedik. Güzel bir dostluğumuz var. Daha doğrusu, bizim artık herkesle güzel bir dostluğumuz var. Hep bu dostlukları böyle havalarda yakaladık. Bizim kimseyle kavgayla dövüşle işimiz yok. Bugünlerde de zaten bunu dünya gördü. Bugün siyah gün. Biz de siyah güne ortak olmaya çalışıyoruz.

Ankaragücü seyircisi üzerinde öyle bir algı oluşturuyorlar. Ankaragücü seyircisi biraz asabi olabilir ama Ankaragücü seyircisi, bu vatanının, milletinin her zaman peşinde durmuştur."